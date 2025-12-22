“Io non posso accettare che un Ministro della Giustizia dica ‘va bene ma Gelli poteva dire anche cose giuste’ senza ricordare che è stato il capo di un’organizzazione eversiva”. A Milano, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo ha dialogato con Alessandro Di Battista nel corso dell’evento #IoVotoNo Milano organizzato dall’associazione Schierarsi. “La battaglia per la separazione delle carriere costituisce uno dei punti di riferimento e uno dei punti cardine del programma della loggia P2”, ha ricordato Di Matteo che ha poi letto alcuni passaggi del Piano di rinascita democratica di Licio Gelli per far emergere alcune delle somiglianze con quello che sta accadendo oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, il pm Di Matteo legge il piano della P2: “Nordio dice che Gelli faceva pure cose giuste? Era il capo di una loggia eversiva”

