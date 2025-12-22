Senigallia cultura in lutto | addio a Giorgio Pegoli e ai suoi scatti in trincea

Senigallia (Ancona), 21 dicembre 2025 – Il mondo della Fotografia piange Giorgio Pegoli, lo storico fotoreporter si è spento sabato notte all’età di 87 anni, li aveva compiuti lo scorso 24 novembre. Se n’è andato in punta di piedi, nell’anno del centenario di Mario Giacomelli, come lui fotografo di fama mondiale. I suoi scatti nei reportage umanitari e di guerra sono stati esposti in numerosi musei internazionali. Entrare nel suo studio fotografico di via Carducci, chiuso qualche anno fa, era come immergersi nella storia: volti, sguardi, ma anche monumenti o semplici paesaggi, perché la sua magia era quella di raccontare attraverso le immagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

