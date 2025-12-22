Senegal-Botswana prima giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la prima giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2025. Per provare a conquistare il trofeo, il Senegal deve solo vincere. Senegal-Botswana si giocherà martedì 23 dicembre 2025 alle ore 16 presso lo stadio Ibn-Batouta di Tangeri. SENEGAL-BOTSWANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Senegal parte con i favori del pronostico, potendo contare su una rosa di alto livello, che comprende due campione come, l’ex difensore del Napoli, Koulibaly, e l’attaccante ex Liverpool e bayern Monaco, Manè. Dopo aver vinto le ultime quattro partite del girone di qualificazione ai MOndiali, il Senegal ha disputato due amichevoli, perdendo contro il Brasile per 2-0, e poi vincendo contro il Kenia per 8-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

