2025-12-22 14:20:00 Breaking news: Anteprima per Senegal-Botswana. L’allenatore del Senegal Pape Thiaw è felice che la sua squadra sia stata nominata una delle favorite per la vittoria dell’AFCON 2025. I Lions di Teranga apriranno domani la loro campagna contro il Botswana e dovrebbero raggiungere le fasi finali insieme a giocatori del calibro di Marocco, Egitto e Algeria. “Non ci nascondiamo. Il Senegal assume il suo status di favorito”, ha detto Thiaw alla conferenza stampa pre-partita di oggi, non che si aspetti una partita facile nel tentativo di abbattere quella che si aspetta sarà una difesa del Botswana gremita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Senegal-Botswana: formazioni, statistiche e anteprime

