Senegal-Botswana Coppa d’Africa 23-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Prima giornata nel gruppo D della coppa d’Africa con il Senegal di Thiaw impegnato contro la Botswana. I Lions de la Téranga arrivano alla rassegna continentale con buone aspettative e con un gruppo cresciuto sotto la sapiente guida di Cissè, il tecnico che conquistò il trofeo nel 2021. Nei convocati spiccano le assenze di Diao e Diallo per infortunio con l’asse portante Mendy-Koulibaly-Gueye-Mane a guidare la squadra. I Dipitse sono tornati a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match R.D del CongoBenin Ore 13:30 - Canale 60 DTT SenegalBotswana Ore 16:00 - Canale 60 DTT NigeriaTanzania Ore 18:30 - Canale 60 DTT TunisiaUganda Ore 21:00 x.com

Za a cigaba da fafatawa a AFCON yau Talata, 23 ga Disamba, inda rukunoni C da D za su shiga fafatawar: DR Congo Benin (Rukuni D) Senegal Botswana (Rukuni D) Najeriya Tanzania (Rukuni C) Menene hasashen ku a waa - facebook.com facebook