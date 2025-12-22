Senegal-Botswana Coppa d’Africa 23-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match Senegal-Botswana, valido per la prima giornata del gruppo D della Coppa d’Africa 2025, si disputerà il 23 dicembre alle ore 16:00. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida che apre il torneo nel gruppo D, con il Senegal di Thiaw in cerca di una pronta affermazione.

Prima giornata nel gruppo D della coppa d’Africa con il Senegal di Thiaw impegnato contro la Botswana. I Lions de la Téranga arrivano alla rassegna continentale con buone aspettative e con un gruppo cresciuto sotto la sapiente guida di Cissè, il tecnico che conquistò il trofeo nel 2021. Nei convocati spiccano le assenze di Diao e Diallo per infortunio con l’asse portante Mendy-Koulibaly-Gueye-Mane a guidare la squadra. I Dipitse sono tornati a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

