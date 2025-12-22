Sempre meno persone vogliono un figlio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.14 In Italia sempre meno persone vogliono avere figli. Nel 2024 solo il 21,2% tra 18 e 49 anni intende avere un figlio nei successivi tre anni (era il 25% nel 2003). Emerge da un report dell'Istat. Oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli o altri figli nei tre anni successivi e né in futuro. Tra i motivi della scelta un terzo cita quelli economici, il 9,4% condizioni lavorative inadeguate e l'8,6% la mancanza di un partner. Tra le donne, la metà pensa che l'arrivo di un figlio peggiori le opportunità di lavoro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Come faccio a dire a mio figlio che i calciatori del Napoli vogliono allenarsi di meno?

Leggi anche: Giordano Ranucci e l'attentato al papà Sigfrido, ammissione del figlio: "Alcune persone non gli vogliono bene"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sempre meno persone in Italia vogliono avere un figlio, lo certifica l'Istat; Sempre meno persone in Italia vogliono avere un figlio, lo certifica l'Istat; Istat, sempre meno persone vogliono avere un figlio in Italia; Denatalità, le motivazioni culturali che non si vuol riconoscere.

meno persone vogliono figlioIn Italia sempre meno persone vogliono avere figli, Istat: “Nel 2024 solo il 21,2% tra 18 e 49 anni intende avere un figlio nei successivi tre anni” - È questa l’ultima fotografia scattata dall’Istat, che racconta ... blitzquotidiano.it

meno persone vogliono figlioSempre meno persone vogliono avere un figlio in Italia - Nel 2024 solo il 21,2% tra 18 e 49 anni intende avere un figlio nei successivi tre anni (era il 25% nel 2003). ansa.it

meno persone vogliono figlioSempre meno italiani vogliono un figlio. Tranne fra i più giovani - Secondo i dati dell'Istat, oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli (o altri figli) né nei tre anni successivi l’intervista, né in futuro, principalmente per motivi economici. ilfoglio.it

Sempre meno persone in Italia vogliono avere un figlio, lo certifica l'Istat

Video Sempre meno persone in Italia vogliono avere un figlio, lo certifica l'Istat

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.