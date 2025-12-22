Sempre meno persone vogliono un figlio
21.14 In Italia sempre meno persone vogliono avere figli. Nel 2024 solo il 21,2% tra 18 e 49 anni intende avere un figlio nei successivi tre anni (era il 25% nel 2003). Emerge da un report dell'Istat. Oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli o altri figli nei tre anni successivi e né in futuro. Tra i motivi della scelta un terzo cita quelli economici, il 9,4% condizioni lavorative inadeguate e l'8,6% la mancanza di un partner. Tra le donne, la metà pensa che l'arrivo di un figlio peggiori le opportunità di lavoro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
