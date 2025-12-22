Segreti di famiglia 3 replica puntata 22 dicembre in streaming | Video Mediaset

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Ilgaz consegna a Goksu la pistola di Ceylin e le chiede di verificare se il proiettile è stato esploso con quell’arma, ricevendo conferma positiva dal medico legale. Si reca dal procuratore capo Nadide per metterla al corrente dei fatti, ma la donna lo precede. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 26 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

