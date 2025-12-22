Sedici | 1-0 x il mondo racconta la partita più difficile quella con noi stessi | INTERVISTA

Sedici, al secolo Sofia Palozzi, è una giovane cantautrice romana nata nel 2005. La sua musica nasce come una risposta alle insicurezze personali, evolvendosi nel tempo in un’espressione di indipendenza e libertà. In questa intervista, ci racconta il percorso che l’ha portata a confrontarsi con le sfide interiori, affrontando la partita più difficile: quella con se stessi.

Sedici, nome d’arte di Sofia Palozzi, è una cantautrice romana classe 2005. La sua musica nasce come un atto di resistenza all’insicurezza e diventa, col tempo, un grido di indipendenza e libertà. A soli 16 anni trova il coraggio di portare i suoi testi fuori dalla sua stanza e di condividerli con il mondo. Da . L'articolo Sedici: “1-0 x il mondo” racconta la partita più difficile, quella con noi stessi INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sedici: “1-0 x il mondo” racconta la partita più difficile, quella con noi stessi | INTERVISTA Leggi anche: Blanca: Maria Chiara Giannetta racconta la stagione più difficile nell’intervista esclusiva Leggi anche: Zecchino d’Oro 2025, Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni video intervista: «La nostra missione è restare noi stessi» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calcio dilettanti: Lentigione a un passo dal titolo di campione d’inverno in serie D. VIDEO; Tabellini e sintesi dei gol per le calabresi in serie D dopo il turno sedici del 2025/26. Aveva solo sedici anni quando il mondo la proclamò la donna più veloce del pianeta. Ne aveva diciannove quando misero il suo corpo nel bagagliaio di un’auto, convinti che fosse morta. Il suo nome era Betty Robinson. E questa non è solo la storia di una ca - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.