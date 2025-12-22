Sedici | 1-0 x il mondo racconta la partita più difficile quella con noi stessi | INTERVISTA

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sedici, al secolo Sofia Palozzi, è una giovane cantautrice romana nata nel 2005. La sua musica nasce come una risposta alle insicurezze personali, evolvendosi nel tempo in un’espressione di indipendenza e libertà. In questa intervista, ci racconta il percorso che l’ha portata a confrontarsi con le sfide interiori, affrontando la partita più difficile: quella con se stessi.

Sedici, nome d’arte di Sofia Palozzi, è una cantautrice romana classe 2005. La sua musica nasce come un atto di resistenza all’insicurezza e diventa, col tempo, un grido di indipendenza e libertà. A soli 16 anni trova il coraggio di portare i suoi testi fuori dalla sua stanza e di condividerli con il mondo. Da . L'articolo Sedici: “1-0 x il mondo” racconta la partita più difficile, quella con noi stessi INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sedici 1 0 x il mondo racconta la partita pi249 difficile quella con noi stessi intervista

© Ildifforme.it - Sedici: “1-0 x il mondo” racconta la partita più difficile, quella con noi stessi | INTERVISTA

Leggi anche: Blanca: Maria Chiara Giannetta racconta la stagione più difficile nell’intervista esclusiva

Leggi anche: Zecchino d’Oro 2025, Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni video intervista: «La nostra missione è restare noi stessi»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calcio dilettanti: Lentigione a un passo dal titolo di campione d’inverno in serie D. VIDEO; Tabellini e sintesi dei gol per le calabresi in serie D dopo il turno sedici del 2025/26.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.