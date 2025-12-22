Il campionato di seconda categoria è sempre più nel segno dell’Arcola Garibaldina. La formazione arcolana si conferma capolista del torneo o battendo 1-0 al “Tanca“ il Mamas Migliarinese con nove punti di vantaggio sul Colli, secondo, e con ben undici su Castelnovese e Ceula. Il gol vincente arcolano porta la firma al 21’ di Maggiani. Prova di forza del Colli che vince con un tennistico 6-0 al ‘Camaiora’ di Santo Stefano Magra con il Madonnetta. Le reti portano la firma di Luca Musetti su rigore, di Mancuso autore di una tripletta e di Negri che segna una doppietta. Tra le terze c’è il Ceula che vince per 1-0 al “Raso Scaramuccia” di Levanto con il Romito Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seconda categoria

Leggi anche: Seconda categoria

Leggi anche: Calcio. Seconda Categoria: Crespina in testa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Seconda categoria, Roretese campione d’inverno; Aia Messina, Rebecca Arena debutta in Seconda categoria: un esordio che segna un passo avanti per l’arbitraggio femminile; Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria; CALCIO DILETTANTI 2025/’26: risultati, classifiche e marcatori delle Coppe.

Calcio Seconda categoria. Controsorpasso della Fonte Belverde sull’Olimpic Sarteano. Giù Castellina in Chianti e Staggia - In Seconda categoria girone E, sconfitta interna del Castellina in Chianti contro il Casellina. sport.quotidiano.net

Prima e Seconda categoria. La AM Aglianese ha di fronte l’insidia Staffoli - La quattordicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, che prenderà il via domani alle 14. msn.com