Netflix dice stop agli smartphone più datati e dal prossimo mese molti utenti rischiano di restare senza accesso alla piattaforma. La notizia sta facendo rapidamente il giro del web e, senza ombra di dubbio, non sta lasciando tranquilli milioni di utenti. Netflix, infatti, ha deciso di alzare l’asticella dei requisiti minimi per continuare a utilizzare l’app sugli smartphone, una scelta che segna un vero spartiacque tra dispositivi moderni e telefoni ormai considerati superati. Dal 20 dicembre 2025, chi utilizza determinati modelli dovrà dire addio allo streaming della piattaforma più famosa al mondo, almeno su quel dispositivo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Se hai questi smartphone, scordati Netflix: chi resta senza dal prossimo mese.
