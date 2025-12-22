Netflix dice stop agli smartphone più datati e dal prossimo mese molti utenti rischiano di restare senza accesso alla piattaforma. La notizia sta facendo rapidamente il giro del web e, senza ombra di dubbio, non sta lasciando tranquilli milioni di utenti. Netflix, infatti, ha deciso di alzare l’asticella dei requisiti minimi per continuare a utilizzare l’app sugli smartphone, una scelta che segna un vero spartiacque tra dispositivi moderni e telefoni ormai considerati superati. Dal 20 dicembre 2025, chi utilizza determinati modelli dovrà dire addio allo streaming della piattaforma più famosa al mondo, almeno su quel dispositivo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Se hai questi smartphone, scordati Netflix: chi resta senza dal prossimo mese

Leggi anche: Apple perde in tribunale: se hai fatto questi acquisti con questi account potresti ricevere un rimborso

Leggi anche: Netflix, questi 3 film imperdibili stanno per essere cancellati: hai pochissimo per vederli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Se hai questi smartphone, scordati Netflix: chi resta senza dal prossimo mese.

Se hai questi smartphone, scordati Netflix: chi resta senza dal prossimo mese - Netflix dice stop agli smartphone più datati e dal prossimo mese molti utenti rischiano di restare senza accesso alla piattaforma. msn.com