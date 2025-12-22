se hai fame bevi acqua

2025-12-22 10:31:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Sergio Conceicao attuale allenatore della Al-Ittihad della Saudi Professional League, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui parla della sua partenza dal Milan. “L’atmosfera a Milano non era buona. Ma i giocatori non mi hanno tradito” Sergio Conceicao “L’atmosfera a Milano non era buona. Ma i giocatori non mi hanno tradito”, ha detto a Francesco Pietrella. Riguardo alla sua esultanza dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, ha confessato che era “una promessa” e l’ha preso atto “So già che tornerò in Italia”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

