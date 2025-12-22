Scuole paritarie il bonus per le famiglie arriverà fino a 1.500 euro La misura fa discutere
Il governo ha approvato un bonus fino a 1.500 euro destinato alle famiglie che iscrivono i figli alle scuole paritarie. La misura, passata al vaglio delle Commissioni, è ora inclusa nel testo finale della legge di bilancio, prevista per l’approvazione entro la fine dell’anno. La proposta ha suscitato diverse opinioni e continuerà a essere oggetto di discussione.
Un bonus che può arrivare anche a 1.500 euro per chi iscrive i propri figli a una scuola paritaria. L'emendamento è passato al vaglio delle Commissioni e compare dunque nel testo finale della legge di bilancio che verrà approvata entro fine anno dalle due Camere. Cosa prevede la misuraNel comma. 🔗 Leggi su Today.it
