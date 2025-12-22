Scuola l’accusa della Ue | Italia viola diritti alunni disabili

La Commissione europea ha evidenziato come in Italia molti studenti con disabilità non ricevano adeguato supporto scolastico. Secondo le rilevazioni, infatti, gli insegnanti di sostegno spesso mancano di specializzazione e lavorano con contratti precari. Questa situazione solleva preoccupazioni sui diritti dei minori e sulla qualità dell’inclusione scolastica nel Paese. È importante affrontare queste criticità per garantire un’educazione equa e conforme agli standard europei.

