Scuola l’accusa della Ue | Italia viola diritti alunni disabili
La Commissione europea ha evidenziato come in Italia molti studenti con disabilità non ricevano adeguato supporto scolastico. Secondo le rilevazioni, infatti, gli insegnanti di sostegno spesso mancano di specializzazione e lavorano con contratti precari. Questa situazione solleva preoccupazioni sui diritti dei minori e sulla qualità dell’inclusione scolastica nel Paese. È importante affrontare queste criticità per garantire un’educazione equa e conforme agli standard europei.
(Adnkronos) – L'Italia viola i diritti degli studenti diversamente abili a scuola, perché fornisce loro insegnanti di sostegno in maggioranza non specializzati né qualificati, oltretutto con un impiego precario. Lo stabilisce il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, organo del Consiglio d'Europa, in una decisione resa pubblica oggi a Strasburgo, dove ha sede l'istituzione internazionale non . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
