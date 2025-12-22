Scuola il Consiglio d’Europa boccia l’Italia | Viola i diritti degli insegnanti di sostegno
Il Consiglio d’Europa ha espresso preoccupazione riguardo alla condizione degli insegnanti di sostegno in Italia, evidenziando violazioni dei loro diritti. Secondo l’istituzione, molte assunzioni avvengono tramite contratti precari, e una significativa percentuale non ha avuto accesso alla formazione richiesta. Questi aspetti sollevano questioni sul rispetto delle norme e sulla tutela professionale degli insegnanti. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire condizioni di lavoro più stabili e adeguate
«L’Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso perché un’elevata percentuale è assunta con contratti precari e il 30% non ha potuto seguire la formazione necessaria per fare questo lavoro». Lo ha stabilito, all’unanimità, il comitato europeo dei diritti sociale, l’organo del Consiglio d’Europa, giudicando il ricorso che l’Associazione Professionale e Sindacale (Anief) ha presentato contro l’Italia nel 2021. Il diritto (violato) a un’istruzione inclusiva degli alunni con disabilità. Contemporaneamente il comitato, che evidenzia di aver esaminato la situazione fino al 19 marzo 2025, è giunto unanimemente alla conclusione che nel Paese è violato anche «il diritto a un’istruzione inclusiva degli alunni con disabilità» perché questa «è ostacolata a causa della persistente precarietà degli insegnanti di sostegno e dalla mancanza di formazione di uno su tre». 🔗 Leggi su Open.online
