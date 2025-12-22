Scuola il Consiglio d’Europa boccia l’Italia | Viola i diritti degli insegnanti di sostegno

Il Consiglio d’Europa ha espresso preoccupazione riguardo alla condizione degli insegnanti di sostegno in Italia, evidenziando violazioni dei loro diritti. Secondo l’istituzione, molte assunzioni avvengono tramite contratti precari, e una significativa percentuale non ha avuto accesso alla formazione richiesta. Questi aspetti sollevano questioni sul rispetto delle norme e sulla tutela professionale degli insegnanti. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire condizioni di lavoro più stabili e adeguate

