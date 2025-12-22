Scuola il Consiglio d'Europa boccia l'Italia | Viola i diritti degli insegnanti di sostegno troppi precari
Il Consiglio d’Europa ha espresso una valutazione critica sulla situazione degli insegnanti di sostegno in Italia, evidenziando una presenza eccessiva di contratti precari. Questa condizione mette a rischio la stabilità professionale degli insegnanti e può influire sulla qualità dell’assistenza agli studenti con disabilità. È importante affrontare queste criticità per garantire un’istruzione inclusiva e diritti equi per tutti.
In Italia ci sono troppi insegnanti di sostegno precari. Una situazione che compromette i diritti di questa categoria di lavoratori, nonché degli alunni con disabilità. La stangata arriva dal Consiglio d'Europa, che ha giudicato il ricorso presentato dall'Associazione Professionale e Sindacale (Anief) contro l'Italia nel 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'Italia «viola i diritti degli insegnanti di sostegno, contratti precari e poca formazione»: lo stabilisce il Consiglio d'Europa - L'Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno «a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso» perché «un'elevata percentuale è ... ilmessaggero.it
Il Consiglio d'Europa: l'Italia viola i diritti degli insegnanti di sostegno - Il Comitato europeo dei diritti sociali: ci sono miglioramenti, ma ancora troppa precarietà e non sono garantiti i diritti degli alunni con disabilità ... avvenire.it
Consiglio d'Europa: 'L'Italia viola i diritti degli insegnanti di sostegno' - L'Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno "a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso" perché "un'elevata percentuale è assunta con contratti precari" e il 30% non ha ... ansa.it
