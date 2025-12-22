Inter News 24 Scudetto Inter, il Milan manda un chiaro messaggio ai rivali dal calciomercato. La società rossonera ha infatti chiuso un grande colpo in entrata. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, il Milan è pronto a chiudere per Niclas Füllkrug, il centravanti della nazionale tedesca celebre per la sua imponente stazza fisica e il grande fiuto del gol. L’accordo con il West Ham sarebbe ormai definito sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 13 milioni di euro. Il possente attaccante è atteso a Milano già nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, il Milan avvisa i rivali: i rossoneri chiudono un colpaccio

