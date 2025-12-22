Scritte nei bagni anche a Modena compare una lista degli stupri
Dopo le segnalazioni arrivate da alcuni istituti superiori della capitale, la questione si estende ad altre città. Tra queste c’è anche Modena, dove all’interno di un Liceo, nei bagni, sarebbero apparse scritte con nomi e cognomi di studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scritte nei bagni, anche a Modena compare una “lista degli stupri”; “Lista degli stupri” a scuola: un caso anche a Modena, scritte choc sui muri del Fermi.
Lista degli stupri a scuola: un caso anche a Modena, scritte choc sui muri del Fermi - Dopo i tre casi di "lista degli stupri" avvenuti nelle scorse settimane in licei romani, anche a Modena, per la prima volta, ne compare una nei bagni dell'Istituto tecnico Fermi che ha sede in ...
Una nuova 'lista stupri' è stata trovata al liceo Giulio Cesare alla fine dell'occupazione. Durante la ricognizione che è seguita sono state scoperte una serie di scritte nei bagni, insulti e parolacce contro la dirigente scolastica, Paola Senesi. Inoltre, secondo qu - facebook.com facebook
