Screening a tappeto nelle Ausl contro il Fentanyl | casi rarissimi ma c' è un piano d' emergenza
Sebbene la diffusione del fentanyl in Emilia-Romagna sia attualmente molto contenuta, la Giunta regionale ha deciso di giocare d'anticipo. È stato infatti approvato un piano strategico per farsi trovare pronti qualora questo potentissimo oppioide sintetico dovesse prendere piede sul territorio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Fentanyl, sedici casi In Emilia-Romagna. Ecco il piano della Regione per contrastarlo
Leggi anche: Il Fentanyl fa paura anche in Romagna: 16 casi segnalati in Regione, approvato un piano strategico
Screening a tappeto nelle Ausl contro il Fentanyl: casi rarissimi, ma c'è un piano d'emergenza.
Emergenza Fentanyl. Screening a tappeto per la droga degli zombie - Basterebbe questo per mettere i brividi riguardo alla potenza di stordimento devastante del Fentanyl (cosa è) La cosiddetta ... ilrestodelcarlino.it
C A T A N I A – MOVIDA SICURA: CONTROLLI A TAPPETO E TOLLERANZA ZERO CATANIA – Weekend di dicembre blindato nel centro storico e nelle aree della movida. È stato attuato un massiccio servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.