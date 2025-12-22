Scossa di terremoto scatta l’allarme in paese

Una scossa di terremoto avvenuta nel pomeriggio di domenica 21 dicembre a cinque chilometri di distanza da Mori ha preoccupato l’intera popolazione della Vallagarina. Si è trattato, informano gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di un sisma di magnitudo 2.1 con una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

