Scoperti dopo furto in casa sparano | due feriti nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minuti Sorpresi che uscivano dall’appartamento che avevano appena finito di razziare, quattro malviventi hanno reagito sparando colpi di pistola all’indirizzo di due persone, tra cui il padre del proprietario di casa assente in quel momento. I due, un 54enne e un 52enne, sono finiti in ospedale a Pozzuoli ma non sono in pericolo di vita. E’ accaduto ieri sera a Bacoli, nel Napoletano, in via Gabriele D’Annunzio 54, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione assieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli. L’attenzione delle due persone intervenute era stata richiamata dai rumori di flex provenienti dall’abitazione di proprietà del figlio del 54enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Furto di ciclomotori nel Napoletano, due arrestati Leggi anche: Ladri d’appartamento scoperti dai proprietari, i criminali sparano e feriscono due persone La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ladri in casa, 36enne scoperto da un residente mentre scassina i basculanti dei garage del condominio: bloccato dopo l'inseguimento; Collecchio furto in abitazione in via Pilastrello. Le robuste inferiate davano sicurezza, hanno scoperto che non bastano.; Furti nel fiorentino, ladro scoperto…ma manda al pronto soccorso il proprietario di casa; Banditella, furto in un appartamento di via Mondolfi: ladri in fuga con soldi e gioielli. Scoperti dopo furto in casa sparano, due feriti nel Napoletano - Sorpresi che uscivano dall'appartamento che avevano appena finito di razziare, quattro malviventi hanno reagito sparando colpi di pistola all'indirizzo di due persone, tra cui il padre del proprietari ... ansa.it

Sorradile, furto in casa, tre arresti dopo un inseguimento notturno - Sono entrati nell'appartamento di un pensionato di Sorradile che era fuori casa e hanno asportato una cassaforte con all’interno diverse armi e munizioni che il proprietario aveva legalmente. rainews.it

Ad Oristano tre ladri armati fuggono dopo un furto in casa, fermati e arrestati - ORISTANO (ITALPRESS) – I militari della Compagnia Carabinieri di Ghilarza e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta hanno intercettato gli autori di un furto perpetrato poco p ... italpress.com

Cronaca. Arrestato 62enne a Rimini: scoperti 82 grammi di marijuana dopo segnalazioni sul sospetto ‘via vai’ da un camper - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.