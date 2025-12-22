Scoperta fabbrica di calze della Befana false | maxi sequestro

La guardia di finanza ha scoperto una fabbrica clandestina nel quartiere di Poggioreale, dove venivano prodotti in modo illecito migliaia di calze della Befana con marchi contraffatti. L’operazione si inserisce nel più ampio contrasto alla contraffazione e alla vendita di prodotti non autorizzati. Il sequestro ha portato alla chiusura dell’attività e al deferimento delle persone coinvolte, contribuendo alla tutela del mercato e dei consumatori.

La guardia di finanza ha individuato un locale, nel quartiere di Poggioreale, adibito a fabbrica clandestina per la produzione di articoli tessili, dove erano in produzione migliaia di "calze della befana" con marchi contraffatti, verosimilmente destinati al commercio.

