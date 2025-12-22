Scooter a terra sul ponte della Libertà un uomo ferito seriamente

Traffico momentaneamente bloccato sul ponte della Libertà, in direzione Venezia intorno alle 15, quando uno scootersista è scivolato sulla corsia, in corrispondenza del binario del tram, riportando ferite serie. Immediati i soccorsi, le condizioni dell'uomo apparivano gravi: un'ambulanza e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Incidente sul viale della Libertà, con la moto contro auto in sosta: uomo ferito e traffico rallentato

Leggi anche: Incidente sul ponte della Delizia: un ferito grave. Traffico bloccato e deviazioni temporanee

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sbalzati dallo scooter, 2 ragazzi cadono dal ponte di Briolo: feriti - Sono stati sbalzati dalla sella dello scooter su cui viaggiavano, probabilmente dopo aver urtato accidentalmente un parapetto, e sono caduti dal ponte di Briolo, a Brembate Sopra. ecodibergamo.it

Pensionato 77enne in scooter urta inferriata a Briolo poi cade a terra: è grave - Un pensionato di 77 anni, di Brembate Sopra, mentre si trovava in sella al suo scooter per cause da chiarire avrebbe urtato l’inferriata del Ristorante Briolo. ecodibergamo.it

?Full Version?My Troublesome Honey | Ji Ling Chen, He Nan | ???????? | Fresh Drama

Stava sorpassando un’auto a bordo del suo scooter la 18enne Martina Gnoli quando, dopo un impatto con la vettura, è stata scaraventata a terra insieme a un’amica e compagna di classe che si trovava in sella con lei per andare a scuola. La giovanissima mo - facebook.com facebook