Selvaggia Lucarelli colpisce durissimo Barbara D’Urso, la paragona a Chiara Ferragni e parla di occasione sprecata a Ballando con le Stelle. Il web esplode. Tu da che parte stai? Questa frase sta facendo tremare i corridoi della TV italiana. Nella sua newsletter, Selvaggia Lucarelli non usa mezze misure e spara a zero su Barbara D’Urso, parlando di un’occasione gigantesca. completamente sprecata a Ballando con le Stelle. Secondo Lucarelli, quel famoso “non riesco a essere falsa” sarebbe in realtà il simbolo di tutto il contrario: anni di TV costruita su filtri, luci finte e dissociazioni di facciata. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - SCONVOLGENTE PARAGONE: Lucarelli AFFONDA la D’Urso e tira in ballo Ferragni. È GUERRA APERTA!

Leggi anche: “Ma Caterina Balivo…”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli tira in ballo la collega su cose ‘particolari’

Leggi anche: BALLANDO: SCONTRO TOTALE LUCARELLI-D’URSO E VIENE TIRATA IN BALLO FIALDINI

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

?Lucarelli affonda Belli: caos a Ballando! ?

Sono ad in convegno del Politecnico di Torino e ho visto questo grafico molto interessante. Mostra quale e’ il livello di reddito per il quale viene applicata l’aliquota fiscale massima. Il paragone tra l’Italia e gli altri e’ sconvolgente (a nostro sfavore purtroppo) x.com

Dopo la sconvolgente rivelazione che ha chiuso l'appuntamento della scorsa settimana, Sandokan si prepara a svelare il passato del protagonista con la terza puntata, che metterà in discussione perfino il rapporto con Yanez - facebook.com facebook