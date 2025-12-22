Traffico bloccato lungo la Tangenziale di Forlì per incidente. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, si sono scontrati tre veicoli tra il chilometro 5 e il chilometro 7+285 in direzione della rotatoria di via Golfarelli. Il tratto interessato dal sinistro è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Scontro tra tre mezzi: chiuso un tratto di tangenziale, ripercussioni al traffico

Leggi anche: Riqualificazione di via Manzoni, dal 27 ottobre chiuso al traffico il tratto tra corso Italia e via Garruba

Leggi anche: Incidente sulla Tangenziale di Salerno, tra un'auto e un'ambulanza: 4 feriti, tratto chiuso e poi riaperto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento tra quattro tir, code chilometriche e traffico bloccato; Scontro sull'A1 a Orte, tre mezzi coinvolti e tre feriti. Code di undici chilometri; E45 chiusa per veicolo in avaria; Autostrada Orvieto-Orte, incidente con tre feriti: carreggiata aperta ma chilometri di coda sull'A1. Salaria chiusa nel Reatino: deviazioni.

Paulilatino, scontro tra mezzo pesante e 4 automobili: chiuso un tratto della 131 - Una persona è rimasta ferita nello scontro; lungo la strada, in direzione Cagliari, traffico in tilt e lunghe code di veicoli ... cagliaripad.it