Scontro tra navi muore una turista italiana Forse un clamoroso errore di navigazione
Un dramma imprevedibile. Una vacanza finita in tragedia. Una cittadina italiana, Denise Ruggeri, 47 anni, originaria dell'Aquila, è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta ieri sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d’Italia si sono messi subito in contatto con il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Lo ha reso noto la Farnesina. Secondo le prime informazioni apparse sui siti di notizie egiziani, c’è stata una collisione tra due navi a 30 km da Luxor intorno alle 19 locali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
