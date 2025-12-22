Scontro tra due navi sul Nilo la vittima italiana è una donna abruzzese di 47 anni

Si chiamava Denise Ruggeri e aveva 47 anni la donna che nella serata di domenica è deceduta in Egitto dopo lo scontro tra due navi da crociera sul Nilo, a circa 30 chilometri da Luxor. La vittima era abruzzese, originaria de L’Aquila, per la precisione del piccolo comune di Cagnano Amiterno, e si trovava in vacanza nel Paese nordafricano insieme al marito, anche lui presente sul battello al momento della collisione. Intorno alle 19, come hanno riportato i quotidiani locali, le due navi si sono scontrate. Sul mezzo che trasportava anche la donna, insegnante in una scuola di Pizzoli, viaggiavano circa 70-80 italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

