Scontro tra due navi da crociera in Egitto | morta una donna italiana

Ieri sera, intorno alle 19:00, due navi da crociera si sono scontrate sul fiume Nilo, in Egitto. Nell’incidente ha perso la vita una cittadina italiana, la quarantasettenne Denise Ruggeri, di origini abruzzesi. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione si sarebbe verificata a circa trenta chilometri da Luxor. Al momento dell’impatto, la donna si trovava all’interno della propria cabina; è caduta a terra, riportando una ferita al polmone che si è rivelata fatale. A nulla sono valsi i tempestivi tentativi di soccorso; la turista è morta poco dopo, in ospedale. La nave da crociera Royal Beau Rivage, che trasportava decine di passeggeri italiani, si è scontrata con un’altra imbarcazione, ma non si conoscono ancora le cause dell’incidente, talmente violento da provocare la distruzione di quattro cabine della Royal. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

