Scontro tra due imbarcazioni sul Nilo | morta turista abruzzese aveva 47 anni
Collisione tra due imbarcazioni sul Nilo a circa 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 locali: nell’impatto è morta una turista abruzzese, Denise Ruggeri, 47enne di Cagnano Amiterno (L’Aquila). La donna, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, era a bordo di una delle due navi, la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Egitto, turista italiana morta in collisione fra due imbarcazioni durante crociera sul Nilo
Leggi anche: Denise Ruggeri muore nello scontro tra due navi da crociera sul Nilo: distrutte le cabine, la vittima aveva 47 anni. «A bordo decine di connazionali»
Turista italiana muore durante la crociera sul Nilo in Egitto, scontro tra due imbarcazioni a 30 km da Luxor: a bordo decine di connazionali; Pietralata abbraccia il Technopole: “Via ai lavori per i laboratori del futuro”; “Ho fiducia ma devo tacere”. E Alberto riesce a dribblare anche l’ira della famiglia di Chiara; Natale 2025, il piano della sicurezza: Ghetto osservato speciale, focus su mercatini ed eventi.
Una donna italiana è morta nello scontro fra due navi da crociera sul Nilo, in Egitto - Una donna italiana è morta nello scontro fra due navi da crociera avvenuto domenica, intorno alle 19, sul Nilo, in Egitto. ilpost.it
Crociera sul Nilo, scontro tra due navi: morta una turista italiana, distrutte le cabine. «A bordo decine di connazionali» - «Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. msn.com
Crociera sul Nilo, scontro tra due imbarcazioni: morta un'italiana - «Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. msn.com
Egitto, turista italiana morta in uno scontro tra due imbarcazioni da crociera sul Nilo x.com
Crociera sul Nilo, scontro tra due imbarcazioni: morta un'italiana - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.