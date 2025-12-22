Scontro tra due imbarcazioni sul Nilo | morta turista abruzzese aveva 47 anni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Collisione tra due imbarcazioni sul Nilo a circa 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 locali: nell’impatto è morta una turista abruzzese, Denise Ruggeri, 47enne di Cagnano Amiterno (L’Aquila). La donna, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, era a bordo di una delle due navi, la. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Egitto, turista italiana morta in collisione fra due imbarcazioni durante crociera sul Nilo

Leggi anche: Denise Ruggeri muore nello scontro tra due navi da crociera sul Nilo: distrutte le cabine, la vittima aveva 47 anni. «A bordo decine di connazionali»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Turista italiana muore durante la crociera sul Nilo in Egitto, scontro tra due imbarcazioni a 30 km da Luxor: a bordo decine di connazionali; Pietralata abbraccia il Technopole: “Via ai lavori per i laboratori del futuro”; “Ho fiducia ma devo tacere”. E Alberto riesce a dribblare anche l’ira della famiglia di Chiara; Natale 2025, il piano della sicurezza: Ghetto osservato speciale, focus su mercatini ed eventi.

scontro due imbarcazioni niloUna donna italiana è morta nello scontro fra due navi da crociera sul Nilo, in Egitto - Una donna italiana è morta nello scontro fra due navi da crociera avvenuto domenica, intorno alle 19, sul Nilo, in Egitto. ilpost.it

scontro due imbarcazioni niloCrociera sul Nilo, scontro tra due navi: morta una turista italiana, distrutte le cabine. «A bordo decine di connazionali» - «Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. msn.com

scontro due imbarcazioni niloCrociera sul Nilo, scontro tra due imbarcazioni: morta un'italiana - «Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.