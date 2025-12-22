Scontro tra auto e bus ad Acilia | morta 27enne ferita l’amica
(Adnkronos) – Una ragazza di 27 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto stamattina in via dei Romagnoli all'altezza con via Andrea da Garessio nella zona tra Acilia e Dragoncello a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche il XII gruppo della .
