Scontro sul cavalcavia un ferito e disagi tra Casinalbo e Magreta

Questa mattina, intorno alle 9, si è verificato un incidente sul cavalcavia di via Sant'Ambrogio, che collega Casinalbo e Magreta alla superstrada Modena-Sassuolo. L’incidente ha coinvolto almeno un veicolo, risultando in un ferito e causando disagi alla viabilità locale. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e per chiarire le cause dell’accaduto.

Questa mattina intorno alle ore 9 si è verificato un incidente sul cavalcavia di via Sant'Ambrogio che fa da svincolo per l'uscita di MagretaCasinalbo sulla superstrada Modena-Sassuolo. Lo scontro ha coinvolto un furgone che stava uscendo dallo svincolo e un camioncino della raccolta rifiuti che.

Lo scontro è avvenuto sul cavalcavia che attraversa l’Autostrada del sole. Il ferito più grave è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco. - facebook.com facebook

