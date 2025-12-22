Scontro in tangenziale tra due auto | feriti gli automobilisti
Incidente ieri sera in tangenziale, tra lo svincolo di strada Farnese e la rotatoria di via La Spezia. Due auto si sono scontrate dopo le 22, causando due feriti. Entrambe stavano percorrendo la tangenziale in direzione Piacenza. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco- Le cause sono in corso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
