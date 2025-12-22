Incidente ieri sera in tangenziale, tra lo svincolo di strada Farnese e la rotatoria di via La Spezia. Due auto si sono scontrate dopo le 22, causando due feriti. Entrambe stavano percorrendo la tangenziale in direzione Piacenza. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco- Le cause sono in corso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Scontro in tangenziale tra due auto: feriti gli automobilisti

Leggi anche: Scontro tra due auto in tangenziale sud: tre feriti in ospedale

Leggi anche: Scontro frontale tra due auto e un furgoncino in tangenziale, due morti: hanno 23 e 62 anni. Quattro feriti di cui uno gravissimo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Foggia, scontro tra due auto sulla tangenziale: due feriti in ospedale; Doppio incidente in tangenziale a Milano: lunghe code anche nella giornata di sabato; Incidente in tangenziale a Beinasco: auto si ribalta in carreggiata, diversi chilometri di coda; Schianto frontale fra due auto in strada Bellaria, due feriti gravi.

Scontro tra due auto in strada Farnese, due feriti - L'incidente è avvenuto verso le 22 tra lo svincolo di strada Farnese e la rotatoria di via La Spezia. gazzettadiparma.it