Scontro fra due navi da crociera sul Nilo | muore un' insegnante abruzzese

Tragedia in Egitto dove domenica 21 dicembre una turista della provincia dell'Aquila ha perso la vita in un incidente tra due imbarcazioni sul Nilo.La vittima è Denise Ruggeri, 47 anni, originaria di Cagnano Amiterno (L'Aquila) e insegnante in una scuola di Pizzoli. La conferma è arrivata dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Tragedia sul Nilo, morta Denise Ruggeri: l’insegnante abruzzese vittima della collisione tra due navi da crociera Leggi anche: Scontro tra navi da crociera sul Nilo, turista italiana muore in Egitto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Egitto, scontro tra due navi da crociera sul Nilo: morta una donna italiana; Tragedia sul Nilo: scontro tra navi da crociera a Luxor, muore una turista italiana; Egitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo; Una donna italiana è morta nello scontro fra due navi da crociera sul Nilo, in Egitto. Scontro tra navi da crociera a Luxor: morta una turista italiana in vacanza sul Nilo, aveva 47 anni - Tragedia sul Nilo: una turista italiana è morta dopo lo scontro tra due navi da crociera a Luxor. notizie.it

Denise Ruggeri, chi era la donna morta mentre era in crociera sul Nilo: lo scontro fra le due navi e la caduta. «Violate regole di navigazione» - Denise Ruggeri, 47 anni, è morta a seguito dello scontro tra due navi da crociera avvenuta nella serata di ieri, domenica 21 dicembre, in Egitto, sul fiume Nilo, all'altezza di ... msn.com

Tragedia sul Nilo: scontro tra navi da crociera a Luxor, muore una turista italiana - La vittima, la 47enne Denise Ruggeri, originaria de L'Aquila, è deceduta per le ferite riportate nell'urto. rainews.it

Crociera finisce in tragedia: insegnante aquilana muore nello scontro tra due navi Era in crociera con il marito quando ha perso la vita: Denise Ruggeri, 47 anni, è la vittima del tragico incidente avvenuto oggi in Egitto. La donna, originaria di Cagnano Amitern - facebook.com facebook

Una donna italiana è morta nello scontro fra due navi da crociera sul Nilo, in Egitto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.