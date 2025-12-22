Scontro fra due navi da crociera sul Nilo | muore un' insegnante abruzzese

Tragedia in Egitto dove domenica 21 dicembre una turista della provincia dell'Aquila ha perso la vita in un incidente tra due imbarcazioni sul Nilo.La vittima è Denise Ruggeri, 47 anni, originaria di Cagnano Amiterno (L'Aquila) e insegnante in una scuola di Pizzoli. La conferma è arrivata dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

