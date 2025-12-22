Scontro auto-bus Atac muore 27enne a Ostia
È di una vittima e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamani in via dei Romagnoli incrocio con via Andrea da Garessio a Ostia (Roma). Una auto, una Fiat 500, si è scontrata, per motivi ancora in corso di accertamento, contro un autobus dell’Atac. L’incidente è avvenuto stamani alle 5.35, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia con il carro fiamma. Nell’auto viaggiavano due ragazze una delle quali è stata estratta di vigili del fuoco e trasportata immediatamente in ospedale. L’altra, invece, 27 anni, è morta sul colpo. Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente dell’autobus, trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Scontro fra quattro auto a Gubbio, nel frontale muore il 27enne Matteo Panfili
Leggi anche: Incidente all'Appio Tuscolano: scontro tra moto e bus Atac, grave centauro
Incidente a Roma, scontro tra bus Atac e un'auto: morta una ragazza. Grave l'amica; Scontro auto-bus Atac, muore 27enne a Ostia; Incidente all’alba a Ostia tra bus Atac e un’auto: muore una ragazza, grave l’amica; Scontro frontale tra un bus Atac e un'auto: morta la 27enne alla guida, grave l'amica.
Scontro frontale tra un bus Atac e un'auto: morta la 27enne alla guida, grave l'amica - Una ragazza di 27 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina in via dei Romagnoli, all’altezza ... leggo.it
Incidente all’alba a Ostia tra bus Atac e un’auto: muore una ragazza, grave l’amica - Tragedia all’alba a Ostia, dove una giovane donna ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattina. msn.com
Scontro fatale tra una moto e un’auto nel Messinese, morto un 39enne, grave la moglie Nuova tragedia sulle strade siciliane: https://qds.it/scontro-fatale-moto-auto-messinese-morto-39enne-grave-moglie/ - facebook.com facebook
Scontro auto-camion, morta una donna di 79 anni. Incidente nel Padovano, lievemente feriti i due conducenti #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.