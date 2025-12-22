scontro auto bus atac muore 27enne a ostia

È di una vittima e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamani in via dei Romagnoli incrocio con via Andrea da Garessio a Ostia (Roma). Una auto, una Fiat 500, si è scontrata, per motivi ancora in corso di accertamento, contro un autobus dell’Atac. L’incidente è avvenuto stamani alle 5.35, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia con il carro fiamma. Nell’auto viaggiavano due ragazze una delle quali è stata estratta di vigili del fuoco e trasportata immediatamente in ospedale. L’altra, invece, 27 anni, è morta sul colpo. Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente dell’autobus, trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

