Scontro mortale nella mattinata di oggi, 22 dicembre, a Roma. Alle 05,30, cioè alle prime luci dell’alba, un incidente ha coinvolto un bus della linea 04 dell’ Atac e una Fiat 500 bianca. L’impatto è stato particolarmente critico per le due ragazze a bordo della vettura: una è morta a seguito delle ferite riportate. L’amica – una 26enne – è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Grassi di Ostia, dov’è arrivato in codice giallo anche l’autista del bus, un uomo di 52 anni. La vittima, 27enne, è una cittadina italiana originaria della Costa d’Avorio. Era lei al volante della Fiat, finita anche in una cunetta: secondo quando riporta Roma Today, sarebbe stata estratta dalle lamiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro all’alba tra un’auto e un bus dell’Atac: morta a Ostia una 27enne. S’indaga per omicidio stradale

Leggi anche: Ostia, scontro frontale tra Fiat 500 e bus Atac in viale dei Romagnoli, morta la 27enne alla guida dell'auto, grave l'amica - VIDEO

Leggi anche: Scontro auto-bus Atac, muore 27enne a Ostia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scontro frontale all'alba vicino a Biasca: auto distrutte ma nessun ferito grave. Traffico limitato grazie all'intervento rapido dei soccorsi. #cronaca #Svizzera x.com

Ostia Antica: la rievocazione storica dello scontro tra il Duca D’Alba e Orazio dello Sbirro - facebook.com facebook