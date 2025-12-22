Sconti fiscali tagli alla Rai e fondi per la sicurezza | la manovra approda in Aula

La manovra 2026, che vale complessivamente 22 miliardi di euro, approda questa mattina nell'Aula del Senato dopo il via libera della Commissione Bilancio. Domani dovrebbe arrivare l'approvazione. Poi il testo passa alla Camera, con votazione finale prevista per il 30 dicembre. Previdenza, Salvini chiarisce « Nessun rischio di crisi di governo, semplicemente alcuni tecnici avevano previsto nei prossimi.

Buste paga, sconti fiscali ma non per tutti: tutte le soglie dei nuovi tagli di tasse - MILANO – Irpef più leggera per il ceto medio, meno tasse sui lavori notturni e festivi, fisco light sui rinnovi contrattuali. repubblica.it

FdI chiede di cancellare il taglio dei fondi alla Rai e alle tv locali - Fratelli d’Italia non ci sta e chiede di cambiare quanto previsto da un emendamento che porta la ... msn.com

Salari, sconti fiscali fino a 33mila euro. Manovra, meno tasse sugli aumenti di stipendio - facebook.com facebook

