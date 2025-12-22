Diecimila voci che, in modo cadenzato, urlino ‘Hugo, Hugo’ e ventimila braccia che, seguendo lo stesso ritmo, si muovano prima verso l’alto, poi verso il basso. E un giocatore che non corre, ma vola, toccando vette inesplorate. E’ la storia, almeno quella bianconera, di Hugo Ariel Sconochini, 200 centimetri per 101 chili di peso, nato a Canada de Gomez, in Argentina, il 10 aprile 1971. Hugo resta in Virtus dai 1997 al 2001, mettendo insieme, almeno a livello di campionato, 88 presenze e 706 punti. Nell’ultimo anno, inizia la stagione, poi la storia del doping – l’uso di un collirio e la squalifica – e Sconochini che vede i compagni confezionare il Grande Slam. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sconochini La Virtus vola con il Condor

Leggi anche: La Virtus vola con Alston Jr! Treviso ko 101-79: gli highlights

Leggi anche: Ciclismo in scena con ‘Il condor’

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sconochini La Virtus vola con il Condor.

Sconochini La Virtus vola con il Condor - Arriva in bianconero nel 1997 e ci resta da protagonista fino al 2001 ... sport.quotidiano.net