Sconfitte Inter, sono già 7 nel corso della stagione attuale. E per quanto riguarda i trofei in questo anno solare.. L'analisi pubblicata da La Gazzetta dello Sport traccia un bilancio amaro per l' Inter, evidenziando un 2025 segnato da troppi traguardi sfumati sul più bello. Sono ben sei i trofei scivolati via dalle mani della Beneamata: dalle due Supercoppe perse allo scudetto sfumato all'ultima curva, fino alla dolorosa finale di Champions League e all'eliminazione precoce nel Mondiale per club. Sotto la guida di Cristian Chivu, l'ex difensore romeno icona del Triplete oggi tecnico dei milanesi, la compagine milanese ha già collezionato sette sconfitte nella stagione 2025-26.

Sconfitte Inter, già 7 in questa stagione. E per quanto riguarda i trofei…

