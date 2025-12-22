Sciopero per santificare le feste Commercio la mossa salva-Natale Ma a Santo Stefano c’è chi apre

Sognano solo di santificare le feste. Un sussulto di fede? Forse. Ma soprattutto la voglia di accendere il gas e rimanere a casa, dopo una maratona di aperture dei negozi quasi senza precedenti. Dalla metà di novembre, sotto le insegne della Città di Natale, le vetrine sono accese a tempo pieno. E i supermercati ancora di più. Una no-stop che ora arriva allo snodo fatale delle feste. L'unica vera occasione dell'anno di tirare il fiato non uno ma addirittura due giorni. Il popolo del commercio ce la farà? Non tutto. Per Natale, a Dio piacendo e in effetti non dovrebbe dispiacergli, tutti chiusi.

Sciopero del commercio a Natale e Santo Stefano - Sciopero del commercio nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno in Toscana. msn.com

Natale, Santo Stefano e Capodanno: Filcams Cgil e UilTucs proclamò sciopero nel commercio. “La festa non si vende” - "Le aperture nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno non hanno prodotto maggiore benessere, ma solo una compressione dei diritti, un peggioramento della ... controradio.it

COOP E SUPERCONTI SCIOPERO CONTRO LE CESSIONI: Presidi a Pomezia, Rieti e Colleferro. A rischio 9 punti vendita nel Lazio e circa 200 posti di lavoro Le lavoratrici e i lavoratori di Coop e Superconti scendono in sciopero contro un piano di r - facebook.com facebook

