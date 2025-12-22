Sciopero e presidio alla Cam | Chiediamo esuberi dignitosi incentivi all’esodo insufficienti

Sciopero e presidio riuscito alla CAM di Telgate e Grumello del Monte. Fuori dai cancelli della sede di Grumello, lavoratrici e lavoratori del sito di prodotti per l’infanzia hanno protestato contro la decisione dell’azienda di prodotti per l’infanzia di dismettere la produzione. Purtroppo, era evidente la sensazione di essere arrivati al capolinea: CAM ha dichiarato 57 esuberi e non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi. “Abbiamo cercato di discutere per garantire uscite dignitose ai lavoratori con richieste inascoltate su ammortizzatori sociale e ristrutturazione dell’attività produttiva”, dichiarano Vincenzo Zammito, Manuel Carrara e Tsegereda Weldegebral, che per Fim, Fiom e Uilm stanno seguendo la vertenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

