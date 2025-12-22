Scioperi dei trasporti a gennaio 2026 | l’elenco

Nel mese di gennaio 2026 sono previsti una serie di scioperi programmati in tutti i settori del trasporto: aerei, ferroviario, trasporto pubblico locale e taxi. Il calendario pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica una concentrazione di proteste soprattutto tra il 9 e il 13 gennaio, periodo destinato a creare disagi a pendolari e viaggiatori. Scioperi a gennaio: le date più critiche. Un treno della metro a Milano (Imagoeconomica). Il 9 gennaio è il primo snodo problematico: lo stop coinvolgerà il trasporto aereo per 24 ore e il trasporto pubblico locale con un’astensione nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

