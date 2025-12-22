Sciatore sotto una valanga per 3 ore è grave in ospedale
AGI - Uno sciatore sulla cinquantina, è stato travolto da una valanga nel pomeriggio di oggi mentre sciava sulle piste di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli. I tecnici del soccorso alpino sono subito intervenuti per cercarlo. Le ricerche sono durate circa 3 ore. L'uomo è stato trovato vivo ed è stato disseppellito. Successivamente è stato trasportato d'urgenza al CTO di Torino, presso il Centro grandi traumi. È in prognosi riservata. L'allarme era stato lanciato intorno alle 13:30 da un familiare che lo attendeva alla base degli impianti. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino civile, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del soccorso piste che hanno iniziato a battere i versanti alla ricerca di qualche traccia, in condizioni meteo proibitive a causa della nebbia. 🔗 Leggi su Agi.it
