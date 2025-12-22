Schianto spaventoso il dramma del vip a 55 anni | Non ce l’ha fatta
Lutto nel mondo dei videogiochi: Vince Zampella, celebre sviluppatore e produttore videoludico, è morto domenica pomeriggio in un incidente stradale sulla Angeles Crest Highway, nel sud della California. La notizia è stata riportata da NBC4 Investigates e ha scosso profondamente l’intera industria. Zampella, 55 anni, era considerato una delle figure più influenti della game industry moderna, avendo contribuito in modo decisivo alla nascita e al successo di saghe iconiche come Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall e, più recentemente, Battlefield 6. Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto intorno alle 12:45 lungo la strada panoramica a nord di Los Angeles, nelle montagne di San Gabriel. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
