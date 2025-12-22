L’incidente mortale nel quadrante sud di Roma. Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte lungo viale dei Romagnoli, a Ostia, nel quadrante sud di Roma. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un autobus di linea Atac e una Fiat 500 sulla quale viaggiavano due giovani donne. Il bilancio è drammatico: una ragazza di 27 anni ha perso la vita, mentre un’altra giovane di 26 anni e il conducente del bus sono rimasti feriti. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 5 del mattino, in un tratto di strada già teatro in passato di incidenti gravi. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, è stato frontale, con conseguenze devastanti per l’auto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Schianto nella notte a Ostia: auto contro bus Atac, morta una 27enne su viale dei Romagnoli

Leggi anche: Ostia, scontro frontale tra Fiat 500 e bus Atac in viale dei Romagnoli, morta la 27enne alla guida dell'auto, grave l'amica - VIDEO

Leggi anche: Scontro all’alba tra un’auto e un bus dell’Atac: morta a Ostia una 27enne. S’indaga per omicidio stradale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma, incidente a Ostia: auto si schianta contro un bus. Morta 27enne, grave l'amica di 26 anni; Incidente a Ostia, autobus Atac contro auto. Morta una 27enne, l'amica a bordo grave in ospedale; Incidente a Roma: ciclista muore in ospedale dopo essersi scontrato con un motociclista; Tragico incidente stradale a Roma, auto si schianta su un bus: una 27enne morta sul colpo, ferita gravemente l'amica.

Ostia, auto contro pullman: morta una 28enne - Grave incidente a Ostia: una 28enne perde la vita nello scontro tra un’auto e un autobus di linea. ilmetropolitano.it