Schianto al Trivio di Fuentes | due feriti nell' incidente

Lunedì mattina si è verificato un incidente allo svincolo del Trivio di Fuentes, a Colico, coinvolgendo due veicoli e causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le eventuali implicazioni per la viabilità locale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.