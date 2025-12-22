Schianto al Trivio di Fuentes | due feriti nell' incidente
Lunedì mattina si è verificato un incidente allo svincolo del Trivio di Fuentes, a Colico, coinvolgendo due veicoli e causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le eventuali implicazioni per la viabilità locale.
Paura lunedì mattina lungo sullo svincolo che lega Statale 36, Statale 38 e Strada Provinciale 72 all'altezza del Trivio di Fuentes a Colico. Due veicoli si sono scontrati coinvolgendo due persone verso le 7.30. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con due ambulanze della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
