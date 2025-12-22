Scende dall' auto per un guasto | uomo travolto e ucciso da un furgone

Un uomo è stato travolto e purtroppo ha perso la vita dopo essere sceso dalla propria auto a causa di un guasto sulla strada statale 7 Ter Salentina, nel comune di Sava, in provincia di Taranto. L’incidente ha provocato un grave impatto sulla viabilità locale e ha richiesto l’intervento delle autorità competenti. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragico incidente sulla strada statale 7 Ter Salentina, nel territorio comunale di Sava, in provincia di Taranto. Un uomo di circa 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone nella mattina di oggi, lunedì 22 dicembre. L'incidente sulla stataleLa tragedia è avvenuta all'alba. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Scende dall'auto per un guasto: uomo travolto e ucciso da un furgone Leggi anche: Scende dall’auto dopo aver bucato una gomma, 50enne travolto e ucciso da un furgone a Sava Leggi anche: Catania, scende dall'auto per una gomma forata: travolto e ucciso sulla A18 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Porta la figlia a scuola, travolto dalla sua Mercedes. Una mamma salva la bambina, l’auto si distrugge contro un muro; Piazzola di sosta e corsia d'emergenza: quando si possono usare?; “Maria libera perché ha obbedito, ditelo alle femministe”, bufera su omelia di un vescovo nella cattedrale di Conversano. Scende dall'auto per un guasto, travolto e ucciso da un furgone - Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 7 Ter Salentina, nel territorio comunale di Sava, sulla via per Manduria, in provincia di Taranto. msn.com

Scende dall’auto per un guasto e viene travolto: muore 50enne nel Tarantino - Un uomo di circa 50 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre controllava un guasto alla propria auto. trmtv.it

SS 7 Ter, Manduria. Scende dall’auto per un guasto, travolto e ucciso da un furgone - Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. trnews.it

Dalle 17.00 in Piazza Regina Margherita tutti con gli occhi al campanile: Babbo Natale scende dall’alto, tra sorrisi, stupore… musica e magia! Vi aspettiamo - facebook.com facebook

Nessun tap. Nessuna impostazione da cercare. Si scende dall’auto e il segnaposto è già lì. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.