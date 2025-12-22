Scende dall'auto dopo aver bucato una gomma 50enne travolto e ucciso da un furgone a Sava

Un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un furgone dopo essere sceso dalla sua auto in seguito alla foratura di uno pneumatico. Il tutto è avvenuto all'alba di oggi, lunedì 22 dicembre, sulla Strada Statale 7 Ter Salentina, all'altezza di Sava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Catania, scende dall'auto per una gomma forata: travolto e ucciso sulla A18

Leggi anche: Scende dall’auto sulla corsia d’emergenza per una gomma buca: muore investito in autostrada verso Catania

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dramma sulla Brebemi: 19enne scende dall’auto e muore investita; Tragico incidente al primo mattino: agricoltore muore travolto da un'auto mentre scende dal trattore; Strappa gli orecchini di diamanti da 100 mila euro a una donna mentre scende dall’auto: arrestato; Accosta e scende dal trattore: agricoltore ucciso da un’auto.

Scende dall'auto per un guasto, travolto e ucciso da un furgone - Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 7 Ter Salentina, nel territorio comunale di Sava, sulla via per Manduria, in provincia di Taranto. msn.com