Scende dall'auto dopo aver bucato una gomma 50enne travolto e ucciso da un furgone a Sava
Un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un furgone dopo essere sceso dalla sua auto in seguito alla foratura di uno pneumatico. Il tutto è avvenuto all'alba di oggi, lunedì 22 dicembre, sulla Strada Statale 7 Ter Salentina, all'altezza di Sava. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scende dall'auto per un guasto, travolto e ucciso da un furgone - Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 7 Ter Salentina, nel territorio comunale di Sava, sulla via per Manduria, in provincia di Taranto.
Scende dall'auto per un guasto e viene travolto: muore 50enne nel Tarantino - Un uomo di circa 50 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre controllava un guasto alla propria auto.
Scende dal trattore, 57enne muore travolto da un'auto - A perdere la vita un 57enne, travolto e ucciso da un'auto, poco dopo essere sceso da un mezzo agricolo. rainews.it
