Scatta un’allerta gialla sull’Elba | ancora maltempo dopo un 2025 nero per i danni della pioggia

Portoferraio, 22 dicembre 2025 – Ancora allerta gialla per maltempo sull’Elba. Dopo gli allagamenti dei giorni scorsi e i vari danni che hanno caratterizzato un po’ tutto questo 2025, adesso c’è un nuovo allarme. L’allerta gialla per rischio idrogeologico parte dalla serata di lunedì 22 dicembre alle 18 e andrà avanti fino alla mezzanotte tra il 23 e il 24 dicembre. Nei giorni scorsi sono stati diversi i danni, non solo a Portoferraio ma anche a Capoliveri. La forte pioggia ha creato gli allagamenti nei soliti punti. In particolare proprio a Portoferraio, nel quartiere della Sghinghetta e in via Cementiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

