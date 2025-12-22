Inter News 24 Scambio Frattesi Thuram, l’asse con l’Inter torna caldo a gennaio: tra ipotesi incrociate, il nome del francese e le valutazioni su formula e numeri. Il mercato invernale potrebbe riaprire scenari interessanti sull’asse Torino-Milano, con Davide Frattesi al centro di valutazioni sempre più concrete. Il centrocampista dell’ Inter, reduce da una prima parte di stagione con minutaggio limitato, continua a essere un profilo molto apprezzato in casa Juventus. A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha spiegato come l’interesse bianconero per Frattesi sia reale, pur restando legato a incastri complessi di natura economica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scambio Frattesi Thuram, intrecci di mercato tra Torino e Milano: il punto della situazione

Leggi anche: Inter Juve, intreccio di mercato che prende forma: Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione

Leggi anche: Fratelli Thuram insieme all’Inter? L’asse Milano Torino e il caso Frattesi scuotono il mercato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mercato Juventus, novità sullo scambio Thuram-Frattesi con l'Inter. Le ultime sulla possibilità in vista del mercato di gennaio; La Juventus punta Frattesi per gennaio. Con un possibile intreccio: all'Inter piace Khephren Thuram; Toni non ha alcun dubbio: «Scambio Frattesi-Thuram? Lo juventino è un gradino sopra. E inoltre...».

Bucchioni: “Scambio Frattesi-Thuram non è logico. L’Inter non vorrebbe…” - Le considerazioni del giornalista a proposito del futuro del centrocampista nerazzurro finito in orbita Juventus Davide Frattesi ... msn.com