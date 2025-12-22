SBC | Raphaël Guerreiro Jolly Invernali 87 OVR – Il Maestro Tecnico
Questa versione speciale di Guerreiro cattura perfettamente la sua natura di giocatore universale. Grazie a un controllo palla sublime e una visione di gioco d’élite, può agire come playmaker aggiunto in quasi ogni zona del campo, dalla difesa alla trequarti. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Raphaël Guerreiro Jolly Invernali 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Analisi Tecnica). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 87 OVR CAM, RB, LB, CM, LM 4 4 PAS 92, DRI 91, TIR 85, VEL 84 Ruolo Plus: Tornante offensivo (TS), Box-to-box (CC), Esterno di centrocampo (ES), Mezzala (COC). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC: Manuel Locatelli Jolly Invernali (87 OVR) – Il Tuttofare Totale
Leggi anche: FC 26 SBC: Mohammed Kudus Jolly Invernali (87 OVR) – Il Mago del Dribbling a 5 Stelle
FC 24 SBC Icona Base, Tuono o Jolly Invernali a scelta 88+ - Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Icona Base, Tuono o Jolly Invernali a scelta 88+ che ha ... imiglioridififa.com
Fifa 23 SBC Dimitri Payet Jolly Invernali - Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa: Dimitri Payet nella versione Winter Wildcards – Jolly Invernali ... imiglioridififa.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.